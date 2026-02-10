INFORMACIÓNTV

Juan José Castón, director de AEFA: “Nuestra labor principal es ayudar a las empresas familiares a superar el relevo generacional”

En la sección de "La Entrevista" de Información TV hemos hablado sobre el papel de la empresa familiar en la economía y el empleo de la provincia de Alicante con motivo del 30 aniversario de la Asociación de la Empresa Familiar de la Provincia de Alicante (AEFA). Para analizar la trayectoria de la entidad, su evolución en los últimos años y los retos de futuro, Juan José Castón Calatayud, director de AEFA, ha venido a esta sección, donde ha destacado la importancia del relevo generacional, la defensa de los intereses fiscales y administrativos del sector y el papel clave que estas empresas desempeñan en el desarrollo económico y la generación de empleo en la provincia.