"Rafael Altamira y Cervantes", el nuevo ensayo sobre el ilustre alicantino

El Instituto Cervantes preparaba una última sorpresa para homenajear a Rafael Altamira en su 160 cumpleaños tras resguardar su legado en la Caja de las Letras, la presentación de un ensayo en torno a su figura y su relación con Miguel de Cervantes. La catedrática de Literatura Hispanoamericana nacida en El Campello Eva Valero e Ignacio Ramos Altamira, doctor y Filosofía y Letras y bisnieto de Altamira, son los autores del ensayo "Rafael Altamira y Cervantes".