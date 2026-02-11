INFORMACIÓNTV

Alicante alcanza en 2025 su mayor cifra de viviendas iniciadas desde 2008

La provincia de Alicante cerró 2025 con 11.011 viviendas iniciadas, un 31,8% más que el año anterior y el mejor dato registrado desde 2008, según el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Alicante. La Vega Baja lidera la actividad, impulsada por municipios como Torrevieja y San Miguel de Salinas, mientras que San Joan d’Alacant encabeza el ranking provincial. El sector prevé mantener altos niveles de actividad en 2026, aunque pendiente de factores como la disponibilidad de suelo y la concesión de licencias. Más información