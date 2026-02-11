INFORMACIÓNTV

Alicante presenta su cartel oficial para la Semana Santa de 2026

La Semana Santa de Alicante 2026 ya tiene cartel oficial. El Ayuntamiento ha presentado en el Salón Azul la obra del artista sevillano Rafael Laureano, una composición de lectura vertical que combina tradición, simbolismo religioso e identidad local a través de elementos como la Verónica, la Santa Faz y las palmeras del Domingo de Ramos. Durante el acto también se anunció el nombramiento del coronel de la Guardia Civil José Hernández Mosquera como pregonero y del Mando de Operaciones Especiales como abanderado de honor de la próxima edición.