Así ha sido la primera semifinal del Benidorm Fest

Comienza el Benidorm Fest, el festival de la canción que sitúa a la Costa Blanca en el epicentro de la música española. La primera jornada del certamen ha transcurrido con las actuaciones de la primera semifinal, diferentes estilos y un público completamente entregado a disfrutar de las sinfonías, melodías y voz de los artistas. En el vídeo que acompaña esta noticia, pueden ver el resumen de la primera semifinal del Benidorm Fest. Más información

