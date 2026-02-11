INFORMACIÓNTV

Estos son los errores más comunes cuando se adquiere un animal de compañía

El Ilustre Colegio de Veterinarios de Alicante (Icoval) organiza, desde el año 2018, charlas en los colegios para el alumnado de primaria en el que conciencia a niños y niñas sobre la tenencia responsable y los problemas del abandono animal. Amparo Rubio, veterinaria, forma parte del equipo formador de colegios y, entre otras respuestas, nos explica en “La Entrevista” de InfomaciónTV cuáles son los errores más comunes de las familias al acoger a una mascota en el hogar.