El tiempo en Alicante: aumenta a naranja la alerta por fuertes vientos

El viento de poniente ha echado raíces en la provincia y se resiste a dejar de acompañarnos en un febrero más ventoso de lo habitual. Para el jueves 12 de febrero, seguirá mostrando su fuerza en toda la provincia y además provocará fenómenos costeros adversos, por lo que se pide precaución a todos aquellos que vayan a sumergirse en el Mediterráneo. Además, en el interior, la alerta aumenta a naranja.