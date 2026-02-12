INFORMACIÓNTV

Eduardo Fernández explica cómo ha recuperado parcialmente la visión una persona ciega: “Esto demuestra la capacidad de autorreparación del cerebro”

Eduardo Fernández es el director del Instituto de Bioingeniería de la Unniversidad Miguel Hernández (UMH), protagonista de una de las noticias más esperanzadoras en la investigación sanitaria. Durante un ensayo clínico con el que trataban de conseguir percepción visual artificial mediante estimulación eléctrica, un paciente con un daño en el nervio óptico irreversible ha conseguido una mejora visual espontánea, sostenida en el tiempo e independiente del implante. En “La Entrevista” de Información TV, Fernández llama a la calma, explica que “este inesperado hallazgo es prometedor porque confirma que el cerebro tiene capacidad de recuperación”, pero, por el momento, no es absoluto y es necesaria la investigación.