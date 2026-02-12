INFORMACIÓNTV

Pablo Artiaga, socio-fundador de Artiaga Elordi: “Somos un equipo altamente cualificado y conocemos los problemas a los que se enfrentan las empresas”

En la sección de "La Entrevista" hemos abordado la evolución del asesoramiento empresarial y cómo ha cambiado la forma de entender los servicios jurídicos, fiscales y económicos en un entorno marcado por la incertidumbre y la necesidad de tomar decisiones estratégicas. Para analizar este nuevo modelo y repasar la trayectoria de un despacho que cumple dos décadas acompañando a empresas, Pablo Artiaga, socio-fundador de Artiaga Elordi, ha venido a esta sección, donde ha explicado el valor diferencial de su despacho, el tipo de empresas con las que trabajan, la importancia del equipo profesional y cómo ayudan a las compañías a anticiparse a los cambios normativos y económicos.