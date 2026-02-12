INFORMACIÓNTV

Vecinos de Bola de Oro protestan frente al Ayuntamiento: "De cobrar 300 euros por una vivienda, ahora ganarán 3000"

Los vecinos y vecinas de los bloques 23 y 25 la calle Pascual de la Mata, en el barrio de la Bola de Oro, recibieron en julio una circular: la empresa Hostelería Carrusel S.L., había comprado sus inmuebles y no renovarían sus contratos, pese a pagar el alquiler, tenían que marchar. Desde ese momento, apoyados por el Sindicat de Vivenda Carolines, tratan de buscar una solución. Familias vulnerables, con menores a cargo o con enfermedades crónicas temen quedarse en la calle, sin alternativa habitacional. Hoy han protestado frente a la plaza del Ayuntamiento de Alicante, necesitan acceso a la vivienda y ven con ojos de indignación todo lo sucedido con el residencial Les Naus, mientras sus viviendas se convierten en estudios y pasan de estar arrendadas por 300 euros hasta los 3.000, según indica el sindicato.