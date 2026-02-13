INFORMACIÓNTV

El aeropuerto de Alicante-Elche bate su récord de enero en 2026: más de 1,1 millones de pasajeros

El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández bate un nuevo récord mensual en enero. Durante este último mes, más de 1,1 millones de pasajeros han pasado por la terminal alicantina, remarcando el aeródromo como el sexto de España y el segundo que más crece de los aeropuertos internacionales españoles más relevantes. Un aumento que también deja su sello en el número de operaciones, siendo el que presenta una mayor evolución en este selecto grupo aeroportuario.