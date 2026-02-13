INFORMACIÓNTV

Dolores Mejía, directora de Mercalicante: "2025 ha sido un año de crecimiento, formación y ocupación"

Tras un ejercicio 2025 marcado por el crecimiento y la consolidación, Mercalicante encara una nueva etapa estratégica. Con casi tres millones de euros de cifra de negocio, un beneficio cercano a los dos millones y el mayor esfuerzo inversor de la última década, el clúster alimentario alicantino refuerza su papel como nodo clave del sector agroalimentario y de la exportación. Hablamos en La Entrevista de InformaciónTV con su directora general, Dolores Mejía, para analizar los resultados, los retos del nuevo Plan Estratégico 2026–2028 y el futuro de una entidad integrada en la red de Mercasa.