La gala "Menjars de la Terra" reivindica el producto alicantino y la denominación de origen

El Club Información acoge la gala de "Menjars de la Terra", un encuentro de la mejor gastronomía alicantina en el que se puso en valor el producto provincial y la calidad e historia de las denominaciones de origen alicantinas. La gala estrenó un espacio de debate y reflexión sobre las denominaciones de origen alicantinas en el que se conversó en torno a los sistemas de protección y cómo pueden actuar como motor económico y ser un elemento indispensable en el turismo gastronómico mediterráneo.