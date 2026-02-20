INFORMACIÓNTV

Aqualia, Importante de INFORMACIÓN de Enero 2025

El «Importante» de enero es Aqualia, una empresa que acumula 60 años de servicio en la provincia, apostando por la innovación para lograr la excelencia en la gestión del ciclo del agua. Desde la experiencia que concede esta trayectoria, la compañía apuesta por la innovación para lograr la excelencia en la gestión del ciclo del agua. Es la cuarta empresa del sector en Europa y la novena del mundo, operando en 19 países y atendiendo a 44 millones de personas. La Nucia acogerá su principal centro de operaciones en la Comunidad. Más información