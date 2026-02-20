INFORMACIÓNTV

Carmen Alemany, premio Importante del mes de noviembre 2025

La catedrática Carmen Alemany, profesora de la Universidad de Alicante, recibió el galardón de los premios «Importantes» en reconocimiento a su destacada trayectoria académica y a su labor de difusión de la literatura hispanoamericana. Especialista en Miguel Hernández y Mario Benedetti, y referente en el estudio de la narrativa latinoamericana contemporánea escrita por mujeres, se destacó su contribución a fortalecer los lazos culturales entre América Latina y España, así como su compromiso con la investigación, la divulgación y la visibilización de nuevas voces literarias. Más información