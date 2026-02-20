INFORMACIÓNTV

Así han valorado los invitados la gala XLI "Importantes" de INFORMACIÓN

El Auditorio Provincial de la Diputación de Alicante (ADDA) estuvo lleno hasta la bandera, con más de 2.000 personas que se acercaron al recinto para difrutar de la entrega de los premios «Importantes» de INFORMACIÓN. Tras el evento, Información TV ha hablado con algunos de los invitados como la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca; o el presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez.