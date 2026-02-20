Horneo Alicante, premio Importante de mayo 2025

Ascendió la temporada pasada a la máxima categoría nacional, siendo en estos momentos el único club de la Comunidad Valenciana que compite en la Liga Asobal. El Club Balonmano Horneo Alicante consiguió un logro tras el cual la entidad quiere seguir cosechando éxitos, toda vez que su aspiración no pasa solo por mantenerse en la prestigiosa Liga Asobal, sino que el sueño, a medio plazo, pasa por disputar competiciones europeas. Más información