INFORMACIÓNTV

INFORMACIÓN: explorar y contar la provincia de Alicante

En la provincia de Alicante, el periodismo de INFORMACION, INFORMACION.ES y INFORMACIONTV es mucho más que información: es compromiso, cercanía y servicio público. Cada día, trabajamos con rigor, independencia y vocación para contar lo que ocurre en nuestras ciudades y comarcas, dando voz a la ciudadanía, impulsando el debate y poniendo en valor la realidad social, económica, cultural y deportiva de Alicante.