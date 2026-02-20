INFORMACIÓNTV

Javier Moll: “No hay innovación sin raíces y no hay futuro sin memoria”

El presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, reafirmó en la 41.ª edición de los premios «Importantes» de INFORMACIÓN, la importancia de la comunicación, la libertad de expresión y “la fuerza de un periodismo comprometido con su gente”. Y afirmó que tanto el diario INFORMACIÓN como estos premios tratan de “impulsar a la provincia en todas sus facetas” para continuar siendo “el mejor altavoz de esta tierra”. Y finalizó: “Espero que cada premio sea hoy una semilla de orgullo colectivo”. Más información