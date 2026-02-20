INFORMACIÓNTV

Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baja, premio Importante de agosto 2025

La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baja recibió ayer el premio «Importante» por su papel clave en la gestión y distribución de los recursos hídricos en la provincia. Creada en 2003 y adscrita a la Confederación Hidrográfica del Júcar, la entidad coordina el reparto del trasvase Júcar-Vinalopó y garantiza el suministro a cerca de un millón y medio de habitantes y a 65.000 hectáreas de regadío. Se reconoció su esfuerzo sostenido para asegurar agua de calidad y una gestión eficiente en un territorio donde este recurso es estratégico para el desarrollo económico y social. Más información