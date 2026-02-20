INFORMACIÓNTV

Laboratorio de Robótica Espacial de la UA, premio Importante del mes de diciembre 2025

El Laboratorio de Robótica Espacial del grupo Human Robotics (HURO) de la Universidad de Alicante recibió el premio «Importante» de Información por su participación en el proyecto europeo Dexter, centrado en el desarrollo de tecnología robótica para reciclar y reutilizar satélites en órbita. Dirigido por Jorge Pomares, el equipo trabaja en soluciones que permitan reparar, recuperar y dar una segunda vida a materiales espaciales, contribuyendo a reducir la basura orbital y a avanzar hacia una economía circular en el espacio, un reto estratégico para la seguridad y la sostenibilidad de futuras misiones. Más información