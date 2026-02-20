Marouane Abatouy, premio Importante de julio 2025
Marouane Abatouy (21 años) recibió ayer el premio «Importante» concedido por el Diario Información en reconocimiento a su interveción el pasado mes de julio en el Puente del Bimil·lenari, en Elche, donde evitó que un hombre se quitara la vida. Se destacó su rápida reacción y su compromiso humano ante una situación límite, un gesto que el joven define como “normal” y que, asegura, volvería a repetir sin dudarlo. Más información
Últimos vídeos
ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN