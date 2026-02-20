Secciones

Marouane Abatouy, premio Importante de julio 2025

Marouane Abatouy, premio Importante de julio 2025

Marouane Abatouy (21 años) recibió ayer el premio «Importante» concedido por el Diario Información en reconocimiento a su interveción el pasado mes de julio en el Puente del Bimil·lenari, en Elche, donde evitó que un hombre se quitara la vida. Se destacó su rápida reacción y su compromiso humano ante una situación límite, un gesto que el joven define como “normal” y que, asegura, volvería a repetir sin dudarlo. Más información

