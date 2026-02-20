Secciones

PAS Alcoy, premio Importantes de mayo 2025

INFORMACIÓNTV

El club alcoyano de hockey sobre patines, El Patín Alcodiam Salesiano (PAS Alcoi), cumple su 75 aniversario y lo hace consolidado en la máxima categoría nacional, donde permanece desde hace siete temporadas. El conjunto alcoyano consiguió el pasado mes de abril su mayor logro al proclamarse campeón del título europeo de la WSE Trophy Cup, al tiempo que es un asiduo en la competición de la Copa del Rey. Más información

