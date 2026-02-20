INFORMACIÓNTV

Programa de estudios UNED del centro penitenciario de Villena, premio Importantes del mes de octubre

El programa de estudios universitarios de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en el centro penitenciario de Villena también recibió ayer uno de los premios «Importantes» por su contribución a la reinserción social de las personas privadas de libertad. Una inciativa que permite a los internos cursar estudios universitarios y contruir un futuro laboral desde prisión, gracias al trabajo coordinado de profesionales penitenciarios y docentes, y que se ha convertido en una herramienta real de segundas oportunidades y dignidad.