Universidad CEU Cardenal Herrera, premio Importante de septiembre 2025

La Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche recibió ayer uno de los premios «Importantes» del Diario Información en reconocimiento a sus más de tres décadas de trayectoria y compromiso con la provincia. Desde su implantación en 1994, el campus ilicitano se ha consolidado como un proyecto educativo transformador, ampliando instalaciones y grados y fortaleciendo su vínculo con el entorno social y económico. Se valoró su apuesta por una formación integral basada en el humanismo cristiano y su contribución a la preparación de nuevas generaciones de profesionales en Alicante. Más información