Villena, premio Importante de junio 2025

Fue en 1925 cuando el rey Carlos I le concedió el título de ciudad. 500 años después, ha alcanzado un notable desarrollo económico gracias a la industria y la agricultura. Durante este tiempo ha sabido superar las dificultades y evolucionar en todas sus vertientes, hasta alcanzar en la actualidad un notable desarrollo económico gracias a sectores como la industria y la agricultura. Todo ello manteniendo su rico patrimonio histórico y cultural. Más información

