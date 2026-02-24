INFORMACIÓNTV

Cinco familiares de entre 18 y 24 años consiguieron un piso de VPP en Les Naus

El escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus, en Alicante, suma un nuevo episodio. El Ayuntamiento ha confirmado que cinco miembros de una misma familia, de entre 18 y 24 años, se adjudicaron un piso cada uno en el residencial, un caso que ha encendido las dudas sobre el proceso de reparto. El equipo del alcalde Luis Barcala señala a la cooperativa gestora y reclama explicaciones a la empresa Fraorgi sobre cómo se tramitaron las solicitudes y si se permitió la inscripción siendo menores de edad. Más información