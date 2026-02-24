INFORMACIÓNTV

"Cultura en Barrios" cumple diez años con 75 actividades repartidas por toda la ciudad

El programa "Cultura en Barrios" cumple diez años con 75 actividades repartidas por toda la ciudad en las que participarán unos 200 artistas. La programación incluye artes escénicas, música, cine, títeres, narración oral, magia y danza en centros sociales, bibliotecas, el Centro Municipal de las Artes, el Museo de Aguas de Alicante y la Concha de la Explanada. "Cultura en Barrios" arranca este viernes hasta finales del mes de junio con entrada gratuita por invitación a través de la plataforma Eventbrite y la novedad de este año es la actuación de dos grupos jóvenes emergentes en la Concha de la Explanada en una iniciativa de InteractUA que se celebrará el 6 de junio. El programa ha sido presentado este martes en el Museo de Aguas de Alicante.