INFORMACIÓNTV

Del casco histórico a primera línea de playa: así es la experiencia de Harbor’s Light en Villajoyosa

Roberto Ezquerro, gerente de Harbor’s Light, y Flor Fernández, responsable de recepción y recursos humanos, han visitado la sección de La Entrevista de Información TV para hablarnos de sus alojamientos turísticos ubicados en pleno casco histórico de Villajoyosa. Durante la conversación, han explicado el concepto del proyecto, la importancia de su ubicación a pocos pasos del mar, el crecimiento previsto de sus apartamentos de cara al verano y el cuidado diario que ponen en el servicio para que cada huésped se sienta como en casa.