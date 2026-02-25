Dénia impulsa PURAGUA, un proyecto pionero para garantizar la seguridad hídrica
Dénia será el epicentro del proyecto PURAGUA, una iniciativa seleccionada por la Generalitat Valenciana dentro del programa IVACE+i y desarrollada por Aqualia, Biotechvana y Eurofins IPROMA. Con una inversión de 1,3 millones de euros y apoyo de fondos europeos FEDER, el proyecto aplicará inteligencia artificial y nuevas tecnologías para mejorar la calidad del agua y anticipar contaminantes, reforzando la resiliencia frente al cambio climático.
