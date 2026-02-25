Secciones

Dénia impulsa PURAGUA, un proyecto pionero para garantizar la seguridad hídrica

Dénia impulsa PURAGUA, un proyecto pionero para garantizar la seguridad hídrica

Dénia será el epicentro del proyecto PURAGUA, una iniciativa seleccionada por la Generalitat Valenciana dentro del programa IVACE+i y desarrollada por Aqualia, Biotechvana y Eurofins IPROMA. Con una inversión de 1,3 millones de euros y apoyo de fondos europeos FEDER, el proyecto aplicará inteligencia artificial y nuevas tecnologías para mejorar la calidad del agua y anticipar contaminantes, reforzando la resiliencia frente al cambio climático.

