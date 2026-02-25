INFORMACIÓNTV

Dra. Alejandra Amesty, especialista en Vissum Grupo Miranza: "Las intervenciones en párpados no son solo estética, también mejoran nuestra salud"

La mirada es una de las zonas más expresivas del rostro, pero también una de las más delicadas. Con el paso del tiempo, no solo puede cambiar su apariencia, sino también su funcionalidad. Lo que muchas personas perciben como “ojos cansados” puede estar relacionado con exceso de piel en los párpados, molestias, sequedad o incluso limitación del campo visual. Hablamos con la Dra. Alejandra Amesty de Vissum Grupo Miranza sobre cómo la oculoplástica va mucho más allá de la estética.