INFORMACIÓNTV

Iberdrola invierte 14.460 millones en 2025 y eleva su beneficio un 12%

Iberdrola cerró 2025 con un beneficio neto de 6.285 millones de euros, un 12% más que el año anterior, impulsado por el crecimiento de sus redes en Estados Unidos y Reino Unido. La compañía destinó 14.460 millones a inversiones, principalmente en infraestructuras eléctricas, y redujo su deuda en 1.500 millones. Además, propondrá un dividendo de 0,68 euros por acción y prevé seguir aumentando sus resultados hasta superar los 7.600 millones en 2028.