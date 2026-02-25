INFORMACIÓNTV

La recta final de febrero trae un jueves primaveral a toda la provincia

Este jueves, 26 de febrero, tendremos en la provincia de Alicante cielo despejado, con intervalos matinales de nubes bajas en el litoral y prelitoral y brumas o bancos de niebla en depresiones interiores a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios. En el litoral norte, viento moderado de componente norte y en el resto, viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente este al mediodía, con intervalos de moderado en el litoral por la tarde.