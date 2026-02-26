INFORMACIÓNTV

Beto pone el acento en la importancia de ganar independientemente del rival

El técnico del Hércules le ha restado importancia a medirse al Eldense, porque explica que en este momento de la competición "lo que necesitamos es sumar victorias y en esta liga se ha demostrado que todo está muy igualado". Beto Company si que reconoce que un derbi "tiene condicionantes especiales" y recalca que sería "un impulso lograr el triunfo". En el apartado deportivo, descartó a Calavera y Toril que seguirán una semana más fuera de la convocatoria por lesión y recupera a Roger Coromina tras cumplir sanción.