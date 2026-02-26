Secciones

Es noticia
Pleno AlicanteMaribel VilaplanaEscoltas MazónVotación jornada continuaSarampión AlicanteEclipse solar
instagramlinkedin
'Déjame en las Sombras': el thriller que sitúa en el mapa a la Alicante franquista de los años 60

'Déjame en las Sombras': el thriller que sitúa en el mapa a la Alicante franquista de los años 60

INFORMACIÓNTV

'Déjame en las Sombras': el thriller que sitúa en el mapa a la Alicante franquista de los años 60

INFORMACIÓNTV

RRSS WhatsAppCopiar URL

Con motivo de la publicación de Déjame en las sombras, conversamos en La Entrevista de InformaciónTV con Óscar Beltrán de Otálora sobre su nuevo thriller histórico ambientado en la Europa convulsa de los años sesenta. Espionaje, terrorismo, franquismo y memoria se entrelazan en una novela que rescata un episodio poco conocido: la conexión entre la dictadura española y la OAS en plena posguerra argelina.

TEMAS

Tracking Pixel Contents