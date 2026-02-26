INFORMACIÓNTV

'Déjame en las Sombras': el thriller que sitúa en el mapa a la Alicante franquista de los años 60

Con motivo de la publicación de Déjame en las sombras, conversamos en La Entrevista de InformaciónTV con Óscar Beltrán de Otálora sobre su nuevo thriller histórico ambientado en la Europa convulsa de los años sesenta. Espionaje, terrorismo, franquismo y memoria se entrelazan en una novela que rescata un episodio poco conocido: la conexión entre la dictadura española y la OAS en plena posguerra argelina.