FEMPA impulsa una iniciativa para dar luz al talento femenino en el metal de Alicante

Para combatir un contexto de transformación tecnológica y necesidad de relevo profesional, FEMPA ha celebrado en su sede un encuentro con mujeres referentes del ámbito empresarial, técnico y formativo que busca poner el foco en la incorporación de más mujeres a profesiones industriales. Entre otras mujeres, la jornada ha contado con la participación de Rosa Sánchez, secretaria general de FEMPA y Raquel Tallón, docente de FEMPA especializada en instalaciones de gas y climatización.