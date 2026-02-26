INFORMACIÓNTV

Premio Trayectoria: Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina

Desde 1916 trabajando por los agricultores de la zona, siempre mirando al futuro con nuevos proyectos pero sin perder la perspectiva de más de 100 años de historia. La constatación de la necesidad de que los agricultores de la zona se agruparan, para optimizar tanto la producción como la comercialización, condujo a la constitución en 1916 del Sindicato Católico de Obreros del Campo, una organización que se creó amparada por la Ley de Sindicatos Agrícolas, promulgada en 1906 por el rey Alfonso XII y ese fue el germen de la actual cooperativa.