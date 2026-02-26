INFORMACIÓNTV

El tiempo en Alicante para el viernes 27 de febrero

El viernes 27 de febrero nos recibirá con un cielo poco nuboso, con bancos de niebla o intervalos matinales de nubes bajas en el litoral y prelitoral y brumas o bancos de niebla en depresiones interiores a primeras horas e intervalos generales de nubes altas por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. En el litoral, viento moderado del noreste y en el resto, viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente este al mediodía, con intervalos de moderado en el litoral por la tarde.