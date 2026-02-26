INFORMACIÓNTV

Vox frena la reprobación de Barcala por el caso de las viviendas protegidas de Les Naus

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha evitado su reprobación en el pleno gracias al voto en contra de Vox, que ha bloqueado la iniciativa presentada por los grupos de izquierda para censurar su gestión en el caso de las viviendas protegidas de Les Naus y exigir su dimisión. El grupo municipal, que hace un mes llegó a reclamar responsabilidades políticas al alcalde, ha rechazado ahora respaldar la propuesta al considerar que forma parte de la estrategia de la oposición. PSOE, Compromís y EU-Podemos han intensificado sus críticas y han insistido en que el primer edil debe asumir responsabilidades por unas adjudicaciones vinculadas a familiares de cargos públicos y personas relacionadas al entorno institucional.