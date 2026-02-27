INFORMACIÓNTV

Alicante arranca febrero con bajada de temperaturas en toda la provincia

Continuamos ahora con la previsión meteorológica para este fin de semana del 28 y 1 de marzo. Que empezará con un sábado nuboso y con posible polvo en suspensión en la mitad sur de la provincia. Se esperan además precipitaciones débiles durante la primera mitad del día en el tercio norte, que probablemente continúen por la tarde de forma más dispersa. El viento será del nordeste en el litoral y flojo de componente este en el resto, con aumentos ocasionales de intensidad en el interior.