INFORMACIÓNTV

FEMPA impulsa una iniciativa para dar luz al talento femenino en el metal de Alicante

Para combatir un contexto de transformación tecnológica y necesidad de relevo profesional, FEMPA ha celebrado en su sede un encuentro con mujeres referentes del ámbito empresarial, técnico y formativo que busca poner el foco en la incorporación de más mujeres a profesiones industriales. Esta iniciativa de FEMPA cuenta con el apoyo de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana. La jornada ha contado con la participación María Gonzalez, gerente de RedBOND Composites, Alejandra López, adjunta de gerencia en Aludeco Metálicas, Mª Isabel Aracil, gerente de Caypre, Ana Pascual, adjunta de gerencia en Creyrsa, Ana Román, directora de recursos humanos de Grupo Sala, Rosa Sánchez, secretaria general de FEMPA, Lucía Moltó, directora general de formación y servicios de FEMPA y Raquel Tallón, docente de FEMPA especializada en instalaciones de gas y climatización. Más información