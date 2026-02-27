INFORMACIÓNTV

Luis Barcala: "Yo no voy a dejar de construir ni una vivienda social porque lo diga la izquierda"

Luis Barcala ha declarado en una comparecendida a la que ha acudido esta mañana en el MARQ, que respeta el resultado del pleno en el que no fue aprobada su reprobación y ha subrayado que no hará ninguna valoración política de esa votación. Sobre el caso de las VPP de Les Naus, ha explicado que el ayuntamiento está centrado en trasladar al juzgado toda la información recopilada. Además, ha recordado que los expedientes se iniciaron en 2016, bajo un gobierno tripartito de izquierdas, y que él simplemente se limitó a culminar el procedimiento. Por otra parte, ha señalado que el objetivo es garantizar que la vivienda social llegue a quien tiene que llegar, asegurando que no dejará de construir este tipo de viviendas y que seguirá trabajando para que ninguna irregularidad quede impune.