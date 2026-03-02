INFORMACIÓNTV

Ayuntamiento de Alicante y Generalitat acuerdan inversiones en centros educativos

La educación y la cultura marcan la hoja de ruta de la ciudad. Generalitat y Ayuntamiento refuerzan su compromiso con una inversión estratégica en infraestructuras educativas y patrimoniales. Las intervenciones en Almadraba, San Blas y Las Lomas se abrirán próximamente. Da Vinci y Cabanillas están previstas para el próximo año. Y también se actuará en el centro infantil 7 Enanitos. En cultura, la Generalitat ha invertido 700.000 euros entre 2024 y 2025. Ya sea en el contrato de emergencia de las torres del Ayuntamiento, con 1,2 millones y un plazo de 8 meses. Actuaciones en el Castillo, las cubiertas de San Nicolás y Santa María, el MACA, Cigarreras, Santa Faz, el Teatro Principal y la Biblioteca Azorín.