El Grupo UR celebra su VI Jornada Profesional en Alicante y anuncia su expansión internacional con una nueva delegación en Rabat

La medicina reproductiva vuelve a situarse en el centro del debate científico con la celebración de la VI Jornada Profesional del Grupo de Unidades de Reproducción UR. Un encuentro que reúne en Alicante a especialistas de referencia para compartir avances, investigación y nuevos retos asistenciales, y que además ha servido para anunciar un importante paso en su expansión internacional con la apertura de una nueva delegación en Rabat.