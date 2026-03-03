INFORMACIÓNTV

El Corte Inglés renueva su supermercado de Federico Soto en Alicante con más accesibilidad y apuesta por el producto local

El supermercado de la planta baja de El Corte Inglés en Alicante ha culminado una reforma integral que transforma por completo su espacio de alimentación. La renovación incorpora pasillos más amplios, nueva iluminación y una redistribución más intuitiva para mejorar la experiencia de compra, especialmente de las personas mayores. Las secciones de frescos se consolidan como eje diferencial, con una pescadería que refuerza su oferta con producto de la Lonja de Santa Pola y una clara apuesta por el kilómetro cero. Entre las novedades destacan la Tienda del Jamón, una amplia cava de quesos y un área ampliada de nutrición y bienestar, todo ello respaldado por un equipo de profesionales que potencia la atención personalizada.