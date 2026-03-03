INFORMACIÓNTV

“La III Jornadas Gastronómicas Sabor a Elda cuentan con 25 establecimientos”

El próximo jueves comienza Sabor a Elda, la tercera edición de una propuesta gastronómica que apuesta por la tradición y el producto de proximidad y en la que participan 25 restaurantes que ofrecen tapas o menús. La concejala de Seguridad Ciudadana, Emergencias, Movilidad, Comercio y Mercados del Ayuntamiento Elda, Silvia Ibáñez, visita “La Entrevista” de InformaciónTV, un espacio en el que explica todos los detalles de esta iniciativa gastronómica y revela las novedades: un comité de expertos evalúa cada menú para que sea fiel a la tradición y que todos puedan degustar la tradición eldense.