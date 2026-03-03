INFORMACIÓNTV

La salud de los creadores de contenido, bajo la lupa de la Medicina del Trabajo

La transformación digital ha cambiado no solo la manera en que nos comunicamos y consumimos información, sino también la forma en que trabajamos. En los últimos años, la creación de contenido en redes sociales y plataformas digitales ha pasado de ser una actividad ocasional a convertirse en una profesión consolidada para miles de personas. Sin embargo, el crecimiento exponencial de este sector no ha ido acompañado de un análisis científico riguroso sobre su impacto en la salud de quienes lo ejercen. Hablamos en "La Entrevista" de InformaciónTV con Sergio Martínez, especialista en Medicina del Trabajo que está investigando precisamente esta cuestión a través de la UA.