El tiempo en Alicante: lluvias y vientos fuertes en la provincia

La provincia continuará este miércoles con polvo en suspensión. Se esperan precipitaciones débiles y persistentes en el norte de Alicante, que aumentarán su intensidad y podrían ser tormentas en las últimas horas; también hay probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el resto de la provincia que podrían ir acompañadas de barro. El viento será moderado del nordeste y ocasionalmente fuerte y con probabilidad de rachas muy fuertes en el litoral alicantino. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios.