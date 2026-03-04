INFORMACIÓNTV

Narbona y Alfaro presentan en Alicante el proyecto CASA 47 para garantizar alquileres de 400 euros

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el secretario general del PSPV-PSOE en la provincia, Rubén Alfaro, han reafirmado en Alicante el compromiso socialista con la vivienda pública ante los recientes escándalos en la gestión de las VPO en la ciudad. Durante un acto celebrado en la sede provincial, Narbona presentó CASA 47, la nueva entidad estatal impulsada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para ampliar el parque público y garantizar alquileres asequibles que no superen el 30% de los ingresos familiares, con rentas en torno a los 400 euros mensuales.