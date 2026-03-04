INFORMACIÓNTV

El tiempo en Alicante vuelve a avisar de fuertes lluvias durante la jornada del jueves

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana jueves, 5 de marzo, un cielo cubierto y precipitaciones generalizadas acompañadas de barro, localmente fuertes y persistentes y ocasionalmente con tormenta. El viento vendrá del noreste y será moderado con intervalos fuertes en el litoral. En el interior soplará cada vez más fuerte desde el este. Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios y las máximas, irán en descenso y serán similares en toda la provincia.